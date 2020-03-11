شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوليفيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:42 صباحًا, 11 مارس 2020 م المناطق _ متابعات أعلنت السلطات الصحية ببوليفيا أمس تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البوليفي أنيبال كروزفي مؤتمر صحافي بالعاصمة لاباز:” إن الأمر يتعلق بسيدتين زارتا مؤخرا إيطاليا، التي تشهد تفشيا للفيروس”.

وأضاف أن الحالتين سجلتا بمدينتي أورورو وسان كارلوس، مشيرا إلى أنه تم إخضاع المصابتين للعزل الصحي.

وباشرت وزارة الصحة البوليفية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتشار الوباء ورصد حالات الإصابة المحتملة.

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