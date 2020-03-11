شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض وأسباب رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيض أرفف المتاجر بالنعناع وغسولات الفم وغيرها من المنتجات المصممة لمكافحة رائحة الفم الكريهة، لكن العديد من هذه المنتجات هي تدابير مؤقتة فقط لأنها لا تعالج سبب المشكلة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “Myoclinic”، بعض الأطعمة والظروف الصحية والعادات هي من بين أسباب سوء التنفس، في كثير من الحالات، يمكنك تحسين رائحة الفم الكريهة مع نظافة الأسنان المناسبة.

وإذا كانت تقنيات الرعاية الذاتية البسيطة لا تحل المشكلة، فراجع طبيب الأسنان أو الطبيب للتأكد من أن الحالة الأكثر خطورة لا تسبب رائحة الفم الكريهة.

أعراض رائحة الفم الكريهة

تختلف رائحة الرائحة الكريهة ، حسب المصدر أو السبب الأساسي، وبعض الناس يشعرون بالقلق الشديد بشأن أنفاسهم على الرغم من أن لديهم رائحة الفم ضئيلة أو معدومة، وفي حين أن الآخرين لديهم رائحة الفم الكريهة ولا يعرفون ذلك.

ونظرًا لأنه من الصعب تقييم رائحة أنفاسك ، فاطلب من صديق مقرب أو قريب منك تأكيد أسئلتك على التنفس.

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متى تذهب للطبيب

إذا كان لديك رائحة الفم الكريهة، فراجع عادات نظافة الفم، وحاول إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل تنظيف أسنانك ولسانك بعد تناول الطعام، واستخدام خيط تنظيف الأسنان، وشرب الكثير من الماء.

إذا استمرت رائحة الفم الكريهة بعد إجراء مثل هذه التغييرات ، فراجع طبيب أسنانك، وإذا اشتبه طبيب الأسنان في أن حالة أكثر خطورة تسبب في أنفاسك الرديئة ، فقد يحيلك إلى الطبيب للعثور على سبب الرائحة.

أسباب رائحة الفم الكريهة

تبدأ معظم رائحة الفم الكريهة في الفم ، وهناك العديد من الأسباب المحتملة، وتشمل:

الطعام

إن انهيار جزيئات الطعام داخل الأسنان وحولها يمكن أن يزيد من البكتيريا ويسبب رائحة كريهة، وتناول بعض الأطعمة ، مثل البصل والثوم والتوابل ، يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

التدخين

التدخين يسبب رائحة الفم الكريهة، حيث أن المدخنين ومتعاطي التبغ عن طريق الفم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض اللثة ، وهو مصدر آخر لرائحة الفم الكريهة.

سوء صحة الأسنان

إذا لم تقم بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا ، فستبقى جزيئات الطعام في فمك ، مما يسبب رائحة الفم الكريهة.