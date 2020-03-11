كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 04:41 صباحاً - انتشر خبرها بين العديد من النساء في جميع دول العالم، إنها عشبة المدينة للحامل، فما هي عشبة المدينة؟، تعرف هذه العشبة المدينة بأنها شجيرات صغيرة معمرة، يصل ارتفاعها إلى 100 سم، أصل نشأتها في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا والمناطق المطلة على حوض البحر المتوسط، وسميت بعشبة المدينة؛ لأنها تعد من أجود أنواع أعشاب الجزيرة العربية، حيث تنبت أجود أنواعها في المدينة المنورة، كما تنبت عشبة المدينة في المناطق السبخة والمستنقعات.

شكل عشبة المدينة

عشبة المدينة لها أوراق خضراء، وسيقان رفيعة، وأزهار صفراء، لها مذاق مر، ورائحة زكية، تشبه رائحة جوز الهند، أطلق عليها الكثير من الأشخاص مسميات متداولة أخرى، فلم تعرف بعشبة المدينة فقط وإنما عرفت بالعشبة الخضراء، وشجرة العوار، والقشعة، وشجرة الحمل، والقسط الهندي أو البحري، وعشبة النبي، وكف مريم.

فوائد عشبة المدينة للحامل

أوضحت الدكتورة هند مأمون استشاري الطب البديل، فوائد عشبة المدينة للحامل، وقالت إن تناول الحامل لعشبة المدينة يساعدها على التحكم في المزاج، وتحسين الحالة النفسية التي تعاني منها أغلب الحوامل بسبب تغير الهرمونات، كما أن عشبة المدينة تساعد في تنظيم السكر للحامل.

تعالج عشبة المدينة سلس البول عند النساء الحوامل، وتقي من الإصابة بحصى الكلى والطحال ،تساعد عشبة المدينة في تنشيط البنكرياس، وتنقية الدم للحامل ،من الناحية الجمالية، تعالج عشبة المدينة أغلب مشاكل الجلد للحامل مثل: الأكزيما، والصدفية، والبهاق، وذلك بخلطه مع زيت الزيتون ودهن الجلد به ،لها فوائد عدة في علاج الروماتيزم، وآلام الظهر، وعرق النسا، وليس فقط، وإنما تعالج عشبة المدينة، تكيسات المبايض لدى النساء، وتنظف الرحم من الألياف والأنسجة الميتة والسوائل الضارة.

الآثار الجانبية لعشبة المدينة

يمكن للنساء الحومل تناول كوب واحد يومياً من مشروب عشبة المدينة، ولكن عليهن الحذر من الإكثار من تناولها لعدم الإصابة بهذه الأعراض الجانبية، وهي اضطرابات في المعدة. الغثيان. ظهور البثور. زيادة الوزن. الأرق. ارتفاع مستوى هرمون الدوبامين، الذي يهدد سلامة مرضى الفصام أو الشيزوفرينيا.

Advertisements

أعشاب عليك تجنبها أثناء الحمل



يستمر الجنين في التطور طوال فترة الحمل، لكن الأشهر الثلاث الأولى مهمة بشكل خاص، حيث إن هذا هو الوقت الذي تتشكل فيه كل ميزاته وأطرافه وأعصابه ودماغه وأجهزته الأخرى. كما أنه وقت حساس للغاية، حيث إن الجنين يكون عرضة لخلل النمو الناتج عن الأدوية الضارة والملوثات البيئية والالتهابات.



رغم أن الأعشاب «طبيعية»، إلا أن جميع الأعشاب ليست آمنة أثناء الحمل. يحتوي الكثير منها على مكونات يمكن أن تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة أو إصابة الجنين أو تعريض صحة الأم للخطر (انظري القائمة أدناه). القليل من الدراسات السريرية تقيس آثار الأعشاب المختلفة على النساء الحوامل أو الأجنة. لذلك، يتطلب استخدام الأعشاب نهجاً حذراً.



أولاً، لا يوجد شخصان متشابهان تماماً، ولا يمكنك معرفة التأثير الدقيق للعشب على جسمك. حتى عند استخدام الأعشاب «المجربة والحقيقية» الموضحة أدناه، من الأفضل أن تبدئي بكمية صغيرة، مع زيادة الجرعة تدريجياً إذا كان ذلك مناسباً وإذا لم تحدث أي آثار ضارة. البابونج، على سبيل المثال، أحد أفراد الأسرة، يُعتبر عادة أحد أكثر أنواع الأعشاب أماناً، لكن الحساسية الفردية للرجويد (عضو من العائلة نفسها) قد يكون لها أيضاً رد فعل على البابونج.



ثانياً، من المهم اتباع إرشادات الجرعة لكل عشب. يتباطأ الهضم خلال فترة الحمل، لذا تميل المواد إلى البقاء في الجهاز الهضمي لفترة أطول، وقد تزيد آثارها وتدوم لفترة أطول. يمكن أن تكون الفكرة القائلة إن وجود دواء أكثر، بما في ذلك الأعشاب، مغالطة خطيرة، خاصة أثناء الحمل.

استخدمي الأعشاب أثناء الحمل فقط لتغذية جسمك بلطف. إذا كنتِ مريضة وترغبين في استخدام الأعشاب بشكل علاجي، فمن الضروري استشارة موفر الرعاية الصحية الخاص بك، الذي يمكنه تكييف العلاج حسب احتياجاتك دون المخاطرة بإلحاق الأذى بجنينك.

قائمة بالأعشاب الممنوعة للحامل

كثير من الأعشاب لا ينبغي أن تستخدم أثناء الحمل. يمكن أن تؤثر تلك التي تحتوي على كميات عالية من الزيوت المتطايرة، بعضها يمكن أن تكون سامة، مثل قلويدات، والبرباريس، على الجهاز العصبي المركزي وكذلك تتداخل مع تطور طفلك، ينبغي تجنب البيرة القاسية، التي تحفز الهضم والتمثيل الغذائي بشدة، كما يجب تجنب المسهلات القوية؛ يمكن أن تؤدي المرارة والملينات إلى انكماش الرحم. لا ينصح بالأعشاب ذات الخصائص الهرمونية القوية، بما في ذلك عرق السوس، استشيري اختصاصي الرعاية الصحية إذا كانت لديك شكوك حول سلامة أي عشب.