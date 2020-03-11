شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التوحد عند الأطفال أهمها العدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب طيف التوحد هو حالة مرتبطة بتطور الدماغ وتؤثر على كيفية إدراك الشخص للآخرين والتواصل معهم، مما يسبب مشاكل في التفاعل الاجتماعي والتواصل.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MyoClinic”، يشمل الاضطراب أيضًا أنماطًا محدودة ومتكررة من السلوك، ويشير مصطلح "الطيف" في اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة واسعة من الأعراض والشدة.

ويشمل اضطراب طيف التوحد الحالات التي كانت تعتبر في السابق منفصلة - التوحد، ومتلازمة أسبرجر ، واضطراب الطفولة التفككية وشكل غير محدد من اضطراب النمو المتفشي، ولا يزال بعض الناس يستخدمون مصطلح "متلازمة أسبرجر" ، والذي يُعتقد عمومًا أنه في النهاية "اضطراب طيف التوحد".

وتبدأ اضطرابات طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة وتتسبب في النهاية في مشاكل اجتماعية ، في المدرسة وفي العمل، على سبيل المثال.

غالبا ما يظهر الأطفال أعراض مرض التوحد خلال السنة الأولى، ويبدو أن عددًا صغيرًا من الأطفال يتطورون بشكل طبيعي في السنة الأولى ، ثم يمرون بفترة من الانحدار تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 شهرًا عند ظهور أعراض مرض التوحد.

Advertisements

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لاضطراب طيف التوحد، إلا أن العلاج المبكر والمكثف يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة العديد من الأطفال.

أعراض التوحد

يظهر بعض الأطفال علامات اضطراب طيف التوحد في الطفولة المبكرة، مثل انخفاض ملامسة العين، وعدم الاستجابة لاسمهم أو عدم مبالاة مقدمي الرعاية.وقد ينمو الأطفال الآخرون بشكل طبيعي خلال الأشهر أو السنوات القليلة الأولى من الحياة، ولكن بعد ذلك يصبحون فجأة منسحبين أو عدوانيين أو يفقدون المهارات اللغوية التي اكتسبوها بالفعل.

وبعض الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد يجدون صعوبة في التعلم ، وبعضهم يعانون من علامات أقل من الذكاء الطبيعي.

والأطفال الآخرون المصابون بالاضطراب لديهم ذكاء عادي إلى عالي - يتعلمون بسرعة ، لكنهم يواجهون صعوبة في التواصل وتطبيق ما يعرفونه في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف الاجتماعية.