تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بـكورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، إصابة أول شخص بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنه تم وضعه في الحجر الصحي.



وقال قوجة إن "الفحوصات التي أجريت لأحد المرضى أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة مؤكدة بالبلاد".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" أن المريض قيد العزل الطبي حاليا، وأن أفراد عائلته تحت الملاحظة.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، رجح وزير الصحة التركي بشكل كبير أن يكون فيروس كورونا انتشر في البلاد، رغم عدم رصد أي إصابات حتى الآن.

وتتعارض تصريحات وزير الصحة التركي اليوم مع ما ذكره في مؤتمر صحفي الخميس، عن نجاح بلاده في التصدي لفيروس كورونا.

والخميس 5 مارس/آذار، زعم فخر الدين قوجه أن النجاح التركي في التصدي لكورونا يعود إلى "التدابير الوقائية التي طبقتها بلاده في مراحل مبكرة منذ ظهور الفيروس بالصين".

وحاول "وزير أردوغان" تحقيق مكسب سياسي بتصريحاته السابقة التي وصل مداها إلى الحديث عن اتخاذ تركيا تدابير منذ فترة ليست بالقصيرة لم تقدم أوروبا عليها حينها.