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كورونا في فرنسا.. 33 وفاة و1784 إصابة
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلن مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية، جيروم سالومون، الثلاثاء، تسجيل 372 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 3 حالات من بين المصابين.
وأوضح أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين حتى الثلاثاء إلى 1784 شخصاً، ووفاة ما إجماليه 33 حالة في فرنسا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
وألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) كل رحلاتها إلى إيطاليا اعتباراً من 14 مارس/آذار بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت "إير فرانس"، مساء الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيسري حتى 3 أبريل/نيسان.
وأوضحت الشركة أنها ستوفر رحلة يومياً إلى إيطاليا حتى يوم 14 مارس/آذار، لافتة إلى أن من الممكن للركاب الراغبين في السفر إلى إيطاليا تبكير مواعيد سفرهم.
وقالت الشركة إنها ستعدل جدول رحلاتها حسب الطلب لأن وباء كورونا أدى إلى تراجع الحجوزات.
إيطاليا بها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس المتحور على مستوى العالم بعد الصين.
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