دراسة تؤكد أن الليمون مفيد لعلاج السرطان

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أريزونا الأمريكية عن وجود مادة علاجية بالليمون تفيد في علاج السرطان، وفق ما أفاد موقع "رامبلر" الروسي.

ويحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي" وعناصر كيميائية مفيدة للجسم، كما يحتوي على مادة دي-ليمونين (d-limonene) الزيتية، الموجودة في قشرة مختلف أنواع الحمضيات، حيث تم اختبارها على 43 امرأة يعانين من سرطان الثدي، قمن بتناول غرامان من دي-ليمونين يوميا قبل خضوعهن لعملية جراحية، واتضح أن هذه المادة ساعدت كثيرا في شفائهن.

وأكد الباحثون "انخفاض تطور الأورام الخبيثة بعد تناول هذه المادة بنسبة 22%، كما انخفض تركيز السيكلين D1 الذي يؤثر بقوة في وتائر تطور الأمراض السرطانية".

وبعد إجراء مجموعة من الدراسات الطبية والكيميائية الحيوية، تم الحصول على معلومات عن فعالية دي-ليمونين في تنظيم الهرمونات وتطهير هرمون الإستروجين من السموم، عن طريق تحفيز إفراز الأنزيمات المطلوبة في الكبد. وهذه الخاصية بالذات ترتبط بفعالية دي-ليمونين في مكافحة السرطان.

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