شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الالتهاب الرئوى عند الأطفال سعال شديد وحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي عند الأطفال هي حاله مرضية هو حالة شائعة تصيب الأطفال حتى سن خمس سنوات بشكل كبير ، ووفقا للدراسات لا يعد الالتهاب الرئوي مهددًا للحياة، كما كان من قبل بسبب المضادات الحيوية وغيرها من العلاجات الحديثة، أحد أكثر أنواع الالتهاب الرئوي شيوعًا هو الالتهاب الرئوي المشي، إنه شكل خفيف جدًا من الالتهاب الرئوي يظهر في كل من الأطفال والبالغين.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الالتهاب الرئوي المشى عند الأطفال بشكل عام لا يؤدي إلى دخول المستشفى و تكون أعراض الالتهاب الرئوي المشي عادة أقل حدة من أعراض أنواع الالتهاب الرئوي الأخرى.

اعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

أعراض الالتهاب الرئوي المشي غالبا ما تكون مماثلة لأعراض نزلات البرد، يميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر مرونة من البالغين ، وقد لا يمرضون، عادة ما يأكل الطفل المصاب بالتهاب رئوي المشي وينام بشكل طبيعي .

بعض الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي عند الأطفال

السعال دائم أكثر من سبعة أيام، حمى، صداع الراس،قشعريرة أو آلام الجسم، انخفاض الشهية لدى الأطفال الأكبر سنا، ألم في الصدر أو الضلع، الشعور بالضيق العام أو الانزعاج، صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة، الصفير ، وهو أكثر شيوعا في الالتهابات الفيروسية الشديدة.

أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال

جميع أنواع الالتهاب الرئوي ناتجة عن التهاب الرئة، غالبًا ما يحدث الالتهاب الرئوي المشي نتيجة لعدوى بكتريا الميكوبلازما الرئوية.، عدوى الالتهاب الرئوي أقل شيوعًا في الأطفال دون سن 4 سنوات، تحدث العديد من حالات الالتهاب الرئوي المشي بسبب فيروسات الجهاز التنفسي ، مثل فيروس المخلوي التنفسي ، واقترحت إحدى الدراسات أن الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى يصيب الأطفال في سن الثلاث إلى أربع سنوات.

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الظروف المعيشية لها دور أيضا في الاصابه بالالتهاب الرئوي عند الأطفال مثل الساحات المزدحمة للغاية أو المنازل التي بها تلوث كبير للهواء ، هذا هو السبب في زيادة الاصابه بحالات الالتهاب الرئوي في فصلي الخريف والشتاء الباردة ، عندما يقضي الناس المزيد من الوقت في منازلهم.

اعراض خطيرة للإصابة بالالتهاب الرئوي عند الأطفال :

اذا كان الطفل لديه صعوبة في التنفس، لا يلعب بنشاط، يعاني أي تغييرات كبيرة في السلوك أو الشهية

في حالات الالتهاب الرئوي ، تكون مناطق الرئتين مصابة ومملوءة بالسوائل، يتسبب السائل في ظهور الرئتين بشكل مختلف عن الرئتين الصحية عندما يتنفس الطفل قد يسمع الطبيب طقطقة في الرئتين.

علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال

في بعض الحالات ، قد لا تحتاج الإصابة بعدوى الالتهاب الرئوي عند الاطفال إلى أي علاج آخر غير الراحة، لكن الأكثر شيوعًا ، يصف الأطباء مضادًا حيويًا عن طريق الفم، قد يحتاج الأطفال إلى مضادات حيوية تصل إلى 14 يومًا لحالة جرثومية من الالتهاب الرئوي ويوم أو يومين من الراحة في المنزل، يمكن أن يستغرق الالتهاب الرئوي أربعة إلى ستة أسابيع للشفاء منه بالكامل، النوم والكثير من الماء هي المفتاح لعلاج حالات الالتهاب الرئوي عند الأطفال .