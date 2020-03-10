شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال الذين يواجهون صعوبة مع النوم فى عامهم الأول أكثر عرضة لقلق الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يكافحون باستمرار للنوم في عامهم الأول هم أكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب في مرحلة الطفولة.ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من صعوبات في النوم في أول 12 شهرًا - مثل الاستيقاظ المتكرر أو صعوبة النوم.

ووجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال يعانون من مشكلات عاطفية ثلاث مرات في عمر الرابعة، وهم أكثر عرضة بمعدل الضعف للإصابة باضطراب عاطفي - مثل الاكتئاب أو قلق الانفصال أو اضطراب الوسواس القهري - في سن العاشرة.

وقال العلماء من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن بأستراليا إن الأطفال الذين يكافحون للنوم يجب مراقبتهم بعناية لمشاكل الصحة العقلية في الطفولة.

تتبع الفريق 1500 طفل في السنة الأولى من حياتهم - مع الأمهات الإجابة على استبيان حول أنماط نوم أطفالهن في ثلاثة وستة وتسعة أشهر و 12 شهرًا.

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وتم العثور على حوالي 19% من الأطفال يعانون من "صعوبات النوم المستمرة والشديدة" ، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر في الليل وصعوبة النوم دون مساعدة من أحد الوالدين.

وكان 56% آخرين يعانون من "مشاكل نوم معتدلة ومتقلبة" و 25% يعانون من "النوم المستقر"، وتم تتبع الأطفال خلال فترة الطفولة وتم تقييم صحتهم العقلية في سن الرابعة والعاشرة.

ووجد البحث ، الذي نشر في مجلة BMJ Archives of Disease in Childhood ، أن الذين يعانون من مشاكل نوم حادة وشديدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.7 مرة لأعراض مشاكل عاطفية عندما كانوا في الرابعة من العمر، وتشمل هذه الاضطرابات القلق الانفصال ، والوسواس القهري ، والاكتئاب ، ثنائي القطب و ADHD.

وأضافوا: "يجب مراقبة الأطفال الذين يعانون من مشاكل حادة في النوم بسبب صعوبات الصحة العقلية الناشئة أثناء الطفولة."