شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يوجد دليل على انتهاء فيروس كورونا فى الصيف مثل الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا قد لا ينتهى فى الصيف مثل الأنفلونزا العادية، وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية "علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، مضيفا إنه من المأمول أن نقول، نعم إنه سيختفي مثل الأنفلونزا، حيث نأمل أن يحدث ذلك، حيث سيكون ذلك بمثابة هبة من السماء، لكن لا يمكننا أن نفترض هذا الافتراض، وليس هناك دليل".

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، خريطة الدول التى وصل إليها فيروس كورونا، وعدد الإصابات فى مختلف دول العالم، حيث بلغت الحالات المؤكدة 113672 إصابة على مستوى العالم، و4.012 حالة وفاة في 110 دولة.

الأرقام المؤكدة لفيروس كورونا فى مختلف دول العالم وعدد الوفيات:

خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

الصين: 80924 حالة

إيطاليا: 9172 حالة

جمهورية كوريا: 7513 حالة

إيران: 7161 حالة

فرنسا: 1412 حالة

ألمانيا: 1139 حالة

إسبانيا: 1024 حالة

(أميرة الماس أو دايموند برنسيس): 696 حالة

اليابان: 514 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 472 حالة

سويسرا: 332 حالة

المملكة المتحدة: 323 حالة

هولندا: 321 حالة

السويد: 248 حالة

بلجيكا: 239 حالة

النرويج: 192 حالة

سنغافورة: 160 حالة

النمسا: 131 حالة

ماليزيا: 117 حالة

البحرين: 109 حالات

أستراليا: 92 حالة

الدنمارك: 90 حالة

اليونان: 73 حالة

كندا: 72 حالة

أيسلندا: 65 حالة

الكويت: 65 حالة

العراق: 61 حالة

مصر: 59 حالة

الإمارات العربية المتحدة: 59 حالة

تايلاند: 50 حالة

سان مارينو: 49 حالة

الهند: 44 حالة

لبنان: 41 حالة

فنلندا: 40 حالة

إسرائيل: 39 حالة

جمهورية التشيك: 38 حالة

فييتنام: 31 حالة

البرتغال: 30 حالة

البرازيل: 25 حالة

فلسطين: 25 حالة

أيرلندا: 24 حالة

الفلبين: 24 حالة

سلوفينيا: 23 حالة

الجزائر: 20 حالة

عمان: 18 حالة

قطر: 18 حالة

بولندا: 16 حالة

الاكوادور: 15 حالة

جورجيا: 15 حالة

رومانيا: 15 حالة

المملكة العربية السعودية: 15 حالة

شيلي: 13 حالة

الأرجنتين: 12 حالة

كرواتيا: 12 حالة

استونيا: 10 حالات

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أذربيجان: 9 حالات

كوستاريكا: 9 حالات

المجر: 9 حالات

بيرو: 9 حالات

المكسيك: 7 حالات

الاتحاد الروسي: 7 حالات

بيلاروسيا: 6 حالات

اندونيسيا: 6 حالات

لاتفيا: 6 حالات

باكستان: 6 حالات

جمهورية الدومينيكان: 5 حالات

غينيا الفرنسية: 5 حالات

لوكسمبورغ: 5 حالات

نيوزيلندا: 5 حالات

سلوفاكيا: 5 حالات

أفغانستان: 4 حالات

بلغاريا: 4 حالات

جزر المالديف: 4 حالات

مالطا: 4 حالات

شمال مقدونيا: 4 حالات

السنغال: 4 حالات

بنجلاديش: 3 حالات

كولومبيا: 3 حالات

جنوب إفريقيا: 3 حالات

ألبانيا: حالتان

البوسنة والهرسك: حالتان

كمبوديا: حالتان

الكاميرون: حالتان

جزر فارو: حالتان

مارتينيك: حالتان

المغرب: حالتان

نيجيريا: حالتان

سانت مارتن: حالتان

تونس: حالتان

قبرص: حالتان

أندورا: حالة واحدة

أرمينيا: حالة واحدة

بوتان: حالة واحدة

جبل طارق: حالة واحدة

الكرسي الرسولي: حالة واحدة

الأردن: حالة واحدة

ليختنشتاين: حالة واحدة

ليتوانيا: حالة واحدة

موناكو: حالة واحدة

نيبال: حالة واحدة

باراجواي: حالة واحدة

جمهورية مولدوفا: حالة واحدة

سانت بارتيليمي: حالة واحدة

صربيا: حالة واحدة

سريلانكا: حالة واحدة

توغو: حالة واحدة

أوكرانيا: حالة واحدة

غيرنسي: حالة واحدة

بنما: حالة واحدة

منغوليا: حالة واحدة

بروناي دار السلام: حالة واحدة

خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

يذكر أن الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، كان قد وجه رسالة للعالم قائلا: "لا تستسلم أبدا، لسنا تحت رحمة هذا الفيروس، فهو أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه".

وأضاف مدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن تهدف جميع البلدان إلى وقف انتقال العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا، سواء كانت لا تواجه أي حالات أو حالات متفرقة أو تجمعات أو انتقال مجتمعين موضحا أن الميزة الكبرى التي نمتلكها هي أن القرارات التي نتخذها جميعًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات، وعائلات، وأفراد يمكن أن تؤثر على مسار هذا الوباء.