احذر الخواتم والساعات والأظافر الطويلة تنشر فيروس كورونا حتى لو غسلت يديك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أن الساعات، والخواتم، والأظافر الطويلة، يساهمون في تسريع انتشار فيروس كورونا، وتجعل وسائل التعقيم اليدوية عديمة الفائدة، مع استمرار انتشار الفيروس التاجي القاتل، رغم حث الناس على غسل أيديهم بانتظام.

يعد الصابون والماء أفضل طريقة للحفاظ على نظافتهما، لكن الكثير منها يستخدم أثناء التنقل، ومع ذلك، فقد حذر الخبراء من أن ارتداء ساعة، أو حلقات، يمكن أن تجعل فرك الكحول عديمة الفائدة ضد فيروس كورونا.



غسل اليدين ضرورى لتجنب الاصابة بفيروس كورونا

وقال البروفيسور مارك ويلكوكس، عالم الأحياء المجهرية في مستشفى ليدز التعليمي، "إن قواعد الوقاية من العدوى بالهيئة الوطنية للصحة العامة فيما يتعلق بمجوهرات اليد تقول إنه ينبغى إزالة الأشياء الموجودة بالمعصم عند تنظيفه، فلا يمكنك تنظيف رسغيك بنجاح والذى يعد من ناحية النظافة الشخصية جزءًا من يديك، بينما ترتدى أى شيء عليه، حيث يُسمح بوجود خاتم زفاف بسيط.

قال جوناثان بول، أستاذ علم الفيروسات الجزيئي بجامعة نوتنجهام: "من الأفضل دائمًا غسل الأيدي أو استخدام المواد الهلامية، وهذا يعني بالتأكيد التأكد من تنظيف الأماكن المختبئة، خاصة تحت الأصابع.

وأكد: "هذه الفيروسات لا تعيش على بشرتك مثلما تفعل الكثير من البكتيريا، فهي فيروسات تتحرك من سطح لآخر ثم إلى عينيك أو أنفك أو فمك، لذلك من الأفضل أنه كلما كانت طقوس التنظيف لديك أكثر شمولية، كلما كان ذلك أفضل.

الأظافر نظيفة..

حذر الخبراء أيضًا من امتلاك أظافر طويلة أو اصطناعية حيث تختبئ "البكتيريا والفيروسات والأوساخ والحطام" جمعيها تحتها.

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الخواتم تنشر عدوى كورونا

وأضاف البروفيسور ويلكوكس أن الأظافر الصناعية غير مستحبة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تحذير السيدات أصحاب الأظافر الطويلة من هذه العادة، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

أصدر بورفي باريك، من مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، تحذيراً شديداً لمن يعانون من هذه العادة السيئة.



الاساور والساعات تنقل عدوى كورونا

وأشارت الصحيفة إلى أنه في كل مرة تلمس فيها وجهك، وخاصة فمك وأنفك وعينيك، تقوم بنقل كل هذه الجراثيم، ويمكنك أن تمرض.

وأضاف أخصائي الأمراض المعدية، أن الجراثيم التي تدخل الفم هي "أسهل طريقة لانتقال أي عدوى، موضحا أن هناك الكثير من الإصابات التي تحدث في هذا الوقت من العام، من البكتيرية إلى الفيروسية إلى الأنفلونزا، لكن علاوة على ذلك، نظرًا لأن لدينا الآن فيروس كورونا، فهناك سبب أكثر لعدم عض أظافرك.



احذرى الاظافر الطويلة

غسل اليدين..

قال مسؤولو الصحة العامة، إن أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا هي غسل يديك، يتم حث الناس على غسل أيديهم بالصابون والماء لمدة 20 ثانية بدلاً من ذلك، فمن المعروف أن فيروس كورونا ينتشر من خلال الرزاز سواء من السعال أو العطس، لذا فإن لمس الأسطح التي ربما تكون قد نزل عليها هذا الرزاز فإنك بسهولة جدا ممكن ان تلتقطه وتصاب بالفيروس، لذلك يجب عليك أيضًا عند السعال أو العطس يكون في مناديل او في الأنسجة " القماش".



الاظافر الطويلة تنشر عدوى فيروس كورونا

أضاف، مات هانكوك وزير الصحة والرعاية الاجتماعية: لدينا جميعًا دور نلعبه في وقف هذا المرض، غسل اليدين بانتظام هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكن للفرد القيام به، لا تزال السلامة العامة على رأس أولوياتنا، تعمل الحكومة، وهيئة الصحة العامة البريطانية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمحاربة هذا الفيروس.



الاظاافر الطويلة والخواتم تنقل عدوى كورونا

وأضاف، أن هناك بحث جديد وجد أن أعراض فيروس كورونا يمكن أن تظهر ما بين 5 إلى 12 يومًا، وفي بعض الحالات النادرة، لا تزال الأعراض تظهر بعد فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا، كما يقول الخبراء.