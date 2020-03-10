شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قلة إصابات كورونا فى الأطفال.. 5 علامات انتبهى إليها إذا ظهرت على طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الفيروس التاجي المميت في اجتياح الكثير من دول العالم، متجاوزا حاجز الـ 100.000 حالة إصابة، مع استمرار زيادة تسجيل المزيد من الحالات الأخرى، ومنذ أن تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 31 ديسمبر، لم يتم تشخيص أي أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا، اعتبارًا من 22 يناير.

وذكرت دراسة في مجلة " New England " الطبية في ذلك الوقت أن "الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة أو إذا ظهرت عليهم أعراض تكون أكثر اعتدالًا" من البالغين، ومنذ ذلك الحين، سجل الأطباء مجرد عدد قليل من الحالات بين الأطفال.

وكشفت دراسة لحالات فيروس كورونا في الفترة من 8 ديسمبر 2019 إلى 6 فبراير 2020 ، أن 9 أطفال فقط تقل أعمارهم عن عام واحد قد أصيبوا بالفيروس في الصين، وقال الباحثون إن بعض الأطفال قد يصابون بحالات أكثر اعتدالا من الفيروس ولا تظهر دائمًا في الأعراض الجسدية.

وعلى الرغم من ذلك، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فقد وصفت تقارير محدودة من أن الأطفال المصابين بـ Covid-19 قد تظهر عليهم الأعراض التالية:

سيلان الأنف. السعال أو التهاب الحلق. ارتفاد درجة حرارة الجسم بصورة عالية. القيء والاسهال. صعوبة في التنفس.

هذه الأعراض تشبه أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ومع ذلك ، يقال إن هذه السلالة الجديدة تؤدي على الأرجح إلى حدوث سعال وحمى، كما لاحظ الخبراء.

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لذا إذا أظهر طفلك أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو كنت قلقًا من احتمال إصابته بفيروس كورونا، فتأكد من إبقائه بالمنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لمنع انتشار العدوى ، واتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية ووفقا للبلد المتواجد بها اتصل برقم الطوارئ المحدد للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا.

ولكن على الرغم من هذا ، في معظم الأحيان ، لا يبدو الأطفال معرضين للفيروس، وقال ريتشارد مارتينيلو ، أستاذ مشارك في الأمراض المعدية في كلية ييل للطب ، لـ Business Insider: "من كل ما رأيناه ، ولأسباب غير واضحة لنا ، يبدو أن الفيروس يؤثر بشكل أساسي على البالغين".

وبالمثل، كشف مركز السيطرة على الأمراض أن النساء الحوامل لا يكن أكثر عرضة للإصابة أو تزيد من خطر الوفاة بسبب عدوى Covid-19.

يقول الأطباء إن هناك تفسيرين محتملين لسبب إصابة عدد قليل من الأطفال بـ Covid-19 - إما أنهم أقل عرضة للتعرض في المقام الأول ، أو أن هناك شيئًا مختلفًا حول كيفية استجابة أجسامهم للفيروس.

ولكن على الرغم من ذلك يجب على الأطفال وأفراد أسرهم اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة لمنع انتشار فيروس كورونا، وهى: