شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لإعادة تقويم عمود فقرى فتاة إنجليزية باستخدام روبوت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن نجاح عملية جراحية باستخدام روبوت لإعادة تقويم العمود الفقري المنحني لفتاه انجليزية تبلغ من العمر 14 عاما، لتصبح أول مريض يتم تقويم عمودها الفقرى من خلال الجراحة الروبوتية الرائدة.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" تم تشخيص إيما مايامين قبل أربع سنوات بالجنف وهي حالة يبدأ فيها العمود الفقري بالنمو بشكل غير متساو ومنحنى إلى جانب واحد، ويُعتقد أن الجنف يؤثر على آلاف الأشخاص في بريطانيا ، بما في ذلك الأميرة يوجين عانت من الحالة في طفولتها وفي يوم زفافها في عام 2018 ارتدت فستانًا أظهر ندبة طويلة أسفل ظهرها بعد الجراحة.

وأوضح التقرير أنه يمكن استخدام جراح الروبوت للتخطيط لعملية العمود الفقري بالتفصيل مقدمًا، كما تستخدم صورًا ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي أثناء الإجراء، مع تحريك ذراع الروبوت تلقائيًا، حيث يلزم وجوده لتأمين المسامير بأمان في الفقرات.

ياتى استخدام الروبوت في جراحة اصلاح اعوجاج العمود الفقرى بعد أن تأثرت التلميذة إيما بشدة بالجنف واضطرت إلى ارتداء دعامة على مدار الساعة لإبقاء عمودها الفقري في مكانه،وحذر الأطباء من أنه بدون تدخل ، يمكن أن يستمر هذا الألم المؤلم، وتم اتخاذ القرار لاخضاعها لهذه الجراحة الرئدة من نوعها وأصبح الآن أطول بقطر 2 - تقف في 5 أقدام و 7 بوصات بفضل عمودها الفقري المستقيم.

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لا يزال الأطباء لا يفهمون تمامًا سبب حدوث الجنف ، ولكن غالبًا ما يتم الاصابه به خلال فترة البلوغ وهو وقت النمو السريع ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات.

يمكن علاج العديد من المرضى باستخدام العلاج الطبيعي أو ارتداء دعامة صلبة تصحح النمو ولكن الجراحة ضرورية في الحالات الشديدة وتنطوي على وضع قضيبين من سبائك التيتانيوم الصلب يبلغ طولهما 8 بوصات تقريبًا على جانبي العمود الفقري، يتم تثبيت هذه مع مسامير في الفقرة ، والعظام الفردية 33 التي تشكل العمود الفقري ، لتصويب العمود الفقري ووقفه التواء.

الإجراء معقد ويتم بالقرب من الحبل الشوكي، وهذا يعني أن أي ضرر قد يؤدي إلى حدوث شلل ، مما يوقف الرسائل التي يتم توصيلها من الدماغ إلى بقية الجسم، الآن الروبوت الجديد مصمم خصيصا لجراحة العمود الفقري يساعد الخبراء على إجراء العملية المعقدة بدقة أكبر من أي وقت مضى.