شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على العلاج الأول لمجموعة من أمراض الرئة الخلالية التقدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على كبسولات عن طريق الفم، تحتوى على المادة الفعالة (nintedanib) لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة الخلالية المزيفة (التندب).

وهذا هو أول علاج وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير لهذه المجموعة من أمراض الرئة الليفية التي تتفاقم مع مرور الوقت.

وقال "بنو كريمي شاه"، نائب المدير التنفيذي لقسم المنتجات الرئوية والحساسية وأمراض الروماتيزم في مركز تقييم الأدوية في إدارة الأغذية والعقاقير: "تواصل إدارة الأغذية والعقاقير تشجيع تطوير علاجات للمرضى الذين يعانون من خيارات علاج محدودة أو معدومة".

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وتابع "شاه": "تساعد موافقة اليوم على تلبية حاجة علاجية غير مستوفاة، لأن المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة المهددة للحياة لم يتلقوا دواءً معتمدًا حتى الآن."

ويشمل مرض التليف المزمن ILD مع النمط الظاهري التدريجي مجموعة من أمراض الرئة الليفية التي تسببها الأمراض أو الحالات الكامنة المختلفة، بما في ذلك ILD المناعي الذاتي والتهاب رئوي مفرط الحساسية والالتهاب الرئوي الخلالي مجهول السبب.

وتشمل خصائص التليف المزمن ILD تندب الرئة وتطور المرض السريع ، كما تم تقييمها من خلال اختبارات وظائف الرئة المتفاقمة.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في تجربة العقار الجديدهي الإسهال والغثيان وآلام فى المعدة والقيء، ومشاكل في الكبد وتراجع الشهية والصداع وفقدان الوزن.