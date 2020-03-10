شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" ينصح كبار السن: احذروا من كورونا أنتم أكثر عرضة لخطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة خطيرة من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أنهم أكثر عرضه بدرجة أكبر للإصابة بفيروس كورونا بشكل عنيف.

وأضاف كبار خبراء الأمراض المعدية أنه يجب على أى شخص يزيد عمره عن 60 عامًا وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية مزمنة، أن يحاولوا تجنب الأماكن التي تضم حشودًا كبيرة، مثل دور السينما، ومراكز التسوق المزدحمة، وحتى الخدمات الدينية.

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تحذيرات من انتشار الفيروس بشكل وبائى

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ بجامعة فاندربيلت ومستشار مركز السيطرة على الأمراض، إنه منذ فترة طويلة حذرنا كبار السن من العدوى، مضيفا: "يجب أن يكون هذا الأمر في قمة اهتمامات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية"، موضحا أن الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكنك القيام به لتجنب الفيروس هو تقليل اتصالك المباشر مع الناس.

وتساءل موقع "CNN" الإخباري: لماذا يتم تحذير من هم فى سن الــ 60 في كثير من الأحيان كحد أقصى لأولئك الذين يحتاجون إلى توخي مزيد من الحذر من الإصابة بفيروس كورونا؟

وأجاب الطبيب الأمريكي جيروم آدامز: "نعرف الآن الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مضيفا أن متوسط ​​عمر الوفاة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا هو 80 عاما، ويبلغ متوسط ​​عمر الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية 60 عامًا.