سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، بنحو 6 قروش حيث بلغ متوسط سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع مقابل أسعار أمس 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع، بحسب شاشة البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الخضراء ارتفاعا خلال الأيام الماضية مع زيادة مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد إعلان وفاة أول حالة مصابة به في البلاد وزيادة أعداد الإصابات.

وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

أعلى سعر للدولار

وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.67 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

سجل سعر العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في 9 بنوك، هي: البنك التجاري الدولي، وعودة، ومصر إيران للتنمية والتعمير، والإسكان والتعمير، والإسكان، والمصرف المتحد، الشركة المصرفية العربية، والعربي الإفريقي، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي.

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سعر الدولار في البنك الأهلي



واستقر سعر صرف الدولار عند 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في البلاد، كما تكرر السعر في بنك مصر.

أقل سعر للعملة الخضراء

بينما سجل الدولار أقل سعر على شاشة بنك قطر الوطني مسجلا 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو مسجلا 17.72 جنيه للشراء و18.03 جنيه للبيع، كما زاد الجنيه الإسترليني مسجلا 20.36 جنيه للشراء و20.66 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.86 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.