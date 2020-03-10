للمرة الأولى.. خليفة سليماني يظهر في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي إسماعيل قاآني، للمرة الأولى بعد إعلان تنصيبه خليفة لقاسم سليماني في سوريا.

وكالة إيرانية: فيلق القدس شارك بقمع احتجاجات سوريا



وبحسب ما نشرته وكالة أنباء "جوان" الإيرانية، أنه كان على أحد محاور القتال في سوريا، دون أن تحدد مكان الزيارة وتاريخها.

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وذكرت صفحات معارضة إيرانية أن قاآني التقطت له صورة أثناء زيارته مواقع المليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، حيث تتمركز هناك المليشيات في محيط بلدتي نبل والزهراء، وأماكن أخرى، وشاركت بفاعلية في المعارك الأخيرة بريفي حلب وإدلب، مع مليشيا "حزب الله" اللبنانية.