الذهاب للنادي الرياضي مع انتشار كورونا.. هل هو آمن؟ وما الحل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فيما يعيش العالم رعب فيروس كورونا الذي أصبح المرض القاتل هذا العام، يتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة حول تجنب الإصابة به فيما يتعلق بممارسة الأنشطة اليومية للفرد.

ومن أكثر الأسئلة التي طرحت هل من الآمن ممارسة التمارين في النوادي الرياضية؟ لتجيب عن هذا السؤال المدربة السعودية مناهل الحربي.

وقالت الحربي لـ"فوشيا" إنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر عند الذهاب إلى النادي الرياضي وخاصة أن جميع الدول قد أعلنت خطورة وسرعة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت:"يجب الالتزام بتعليمات السلامة التي تنشرها وزارة الصحة في كل بلد، وخاصة مع الإرشادات التي تنص على عدم الذهاب إلى أماكن التجمعات ويشمل هذا النادي الرياضي؛ فهو مكان تجمع ويتم استخدام الآلات فيه من قبل الجميع، كما أننا لا نضمن تعقيم هذه الأدوات أو صحة جميع الأفراد الذين يستخدمونها".

وألمحت الحربي إلى ضرورة تجنب الذهاب إلى النوادي الرياضية حتى انتهاء المرض وذلك للحد من خطورة العدوى.

وأكدت المدربة أنه تم تعطيل المدارس في السعودية وإغلاق أماكن التجمعات وهي أساسية لذا من الواجب أيضا التزام الأفراد بعدم الذهاب للنوادي والاكتفاء بممارسة التمارين الرياضية في المنزل هذه الفترة حتى إشعار آخر.

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وتابعت: "بالإمكان التواصل مع المدربين وممارسة التمارين في البيت أو الاستفادة من التمارين الموجودة على اليوتيوب ".

ويعد الكورونا وباء عالميا؛ إذ ينتقل على غرار السارس بين البشر ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي. وينتمي الفيروس الجديد "إن كو في" كما فيروس سارس إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، ولديهما 80% من أوجه التشابه على الصعيد الوراثي، ومع ذلك، فإنّ فيروس كورونا المستجدّ أكثر قدرة على الانتشار.

كما أن كورونا لديه فترة حضانة تصل إلى أسبوعين و"العدوى ممكنة خلال فترة الحضانة" أي حتى قبل ظهور الأعراض، و"هو الأمر الذي يختلف كثيرا عن السارس"، بحسب الأطباء.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم حتى الوفاة.