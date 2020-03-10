برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. دفعة ثانية لـ طموح زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمثل برنامج الإمارات لرواد الفضاء منصة بارزة لإعداد الكوادر الوطنية في مجال ريادة الفضاء، ويشمل البرنامج الذي فتح باب التسجيل للدفعة الثانية منه عدة مراحل وشروط.

وانطلق التسجيل للدفعة الثانية مطلع مارس/آذار 2020 وتقدم أكثر من 3000 إماراتي حتى الآن، فيما يغلق باب التسجيل 31 مارس/آذار 2020 مع إمكانية التمديد للتقديم للبرنامج حتى الأول من مايو/أيار إذا كانت هناك حاجة.

ويشهد شهر يوليو/تموز 2020 مرحلة الاختبارات فيما تكون المقابلات الشخصية لأفضل 100 متقدم في سبتمبر/أيلول، ومع حلول نوفمبر/تشرين الثاني تأتي مرحلة المقابلات النهائية من خلال لجنة من المختصين بمركز محمد بن راشد للفضاء، ويتم الإعلان النهائي عن اختيار رائدي فضاء آخرين في يناير/كانون الثاني 2021.

ويشترط البرنامج أن يحمل المتقدم الجنسية الإماراتية وأن يكون تجاوز 18 عاماً ويحمل شهادة البكالوريوس ويتقن اللغتين العربية والإنجليزية.