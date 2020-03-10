أمل جديد لعلاج كورونا.. "بروتين" من المتعافين

العين الإخبارية - هدير الألفيالثلاثاء 2020/3/10 01:03 م بتوقيت أبوظبي
كورونا يصيب 7 آلاف و513 في كوريا الجنوبية
أعلن معهد الصحة الوطني في كوريا الجنوبية نجاحه في التوصل إلى بروتين يتعرف على الأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).
وأوضح المعهد أنه يمكن استخدام البروتين الذي تم استخلاصه من بلازما المرضى الذين تعافوا من كورونا لتحييد الأجسام المضادة، لتصبح خلايا تساعد في تكوين أجسام مضادة للفيروس.
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "KCDC"، في بيان، إن تطوير البروتين يجعل "من الممكن" للباحثين العثور على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ومن المقرر أن يقوم معهد البحوث الصحية باستخلاص البروتين النووي الجديد لفيروس كورونا، ووضع اللمسات الأخيرة على طريقة اختبار التحييد، وتقييم فاعلية العامل العلاجي.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و513 حالة.
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