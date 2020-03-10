تعرف علي أبرز 5 طرق تُشعر زوجتك بالتميز في يوم المرأة العالمي

يحتفل العالم كل عام في 8 مارس (آذار) بيوم المرأة العالمي، وهي مناسبة هامة لتقدير جهود المرأة ودورها الريادي على صعيد الأسرة والمجتمع.

وفي هذا اليوم يجب أن يكون للزوج دور في إدخال السعادة على قلب زوجته، من خلال بعض المبادرات التي تجعلها تشعر بحبه وتقديره لها.

وفيما يلي بعض الأفكار لتمنح زوجتك شعوراً بالتميز في يوم المرأة، بحسب موقع ماريج الإلكتروني:

1- اكتب لها رسالة أو قصيدة

تقول ساكي سمولنز، أخصائية علم الانفس الاجتماعي "اكتب رسالة أو قصيدة لشريكة حياتك، تورد فيها صفاتها المحببة إليك، وما يجعلها مميزة في حياتك، واحرص على تقديم الرسالة بطريقة رومانسية مع زهرة جميلة".

وعلى الرغم من أهمية التواصل بالكلام مع زوجتك، إلا أن الخطابات المكتوبة لها فعل كالسحر، حيث تستطيع من خلالها نقل أفكارك ومشاعرك بشكل أفضل.

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2- خطط ليوم خاص مع زوجتك

اجعل هذا اليوم مناسبة خاصة تحتفل فيه مع زوجتك، عبر مجموعة من النشاطات التي تدخل السعادة على قلبها، وحاول قدر الإمكان التركيز على كل ما يرضيها، واستغل هذه المناسبة لتحقيق بعض رغباتها وأمانيها.

3- امنحها يوم عطلة

بما أن هذا اليوم هو عيد لجميع النساء، فمن المناسب أن تمنح زوجتك عطلة من الواجبات المنزلية، ودعها ترتاح طوال اليوم، وتتفرغ للاعتناء بجمالها وأناقتها، فيما تتكفل أنت بالأعمال المنزلية وتحضير الطعام لأفراد الأسرة.

4- اصطحب زوجتك للتسوق

كما أن الطعام هو أقرب طريق لقلب الرجل، فإن التسوق هو الطريق إلى قلب المرأة، لذلك يمكنك إدخال السعادة إلى قلب زوجتك برحلة تسوق تشتري فيها بعض الأشياء التي تحبها، كالملابس والأحذية وغيرها.

5- عشاء رومانسي

اختم هذا اليوم بعشاء رومانسي في الخارج، وذلك لاستعادة أيام الخطوبة وشهر العسل، ومنح زوجتك فيضاً من المشاعر الرومانسية التي تجعلها تشعر أنك لا زلت تحبها وتقدر أهمية وجودها في حياتك. قد يهمك ايضاً: القصة الكاملة عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي تقديرًا لدورها في الحياة منال بنت محمد توجه رسالة إلى فرق العمل والمساهمين بإنجاح منتدى المرأة العالمي في دبي