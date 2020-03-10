شقيق عروس يدهس عائلة العريس بسيارة الزفاف وحوّل الفرح إلى جنازة

حفل الزفاف يعتبر هو المكان الذي يعلن فيه الجميع امتزاج عائلتين ببعضهما من خلال زواج العريس والعروس، فالزواج عبارة عن مودة ورحمة بين عائلتين، لكن يبدو أن الأمور اختلفت مع اختلاف الزمن.وفقا لما ورد في صحيفة "المدينة" الإخبارية، فإن إحدى حفلات الزفاف الأسبوع الماضي تحول إلى مأتم بسبب تهور شقيق العروس، وانتهى الأمر بكارثة بين العائلتين وبالطبع تسبب في طلاق شقيقته.وحسب تقرير الشرطة، نشب خلاف بين والده ووالد العريس وخرج عن إطار الشتائم، واشتعل الشجار والتطاول بالأيدي في نهاية الفرح.وقام شقيق العروس بأسوأ رد فعل يمكن أن يقوم به شاب، فقد استقل سيارة الزفاف الخاصة بالعريس والعروس ودهس بها أهل العريس.

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