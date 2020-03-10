تعرف علي موعد تقديم البيض للطفل الصغير

البيض مصدر رائع للبروتين والفيتامينات اللازمة لنمو الطفل، كما أنه طعام سهل التحضير على الأبوين وسهل البلع على الصغير. لكن البيض من الأطعمة التي تثير رد فعل تحسسي من الجسم لدى البعض، لذلك يُنصح بتقديمه للطفل في عُمر معين، وقد تم تعديل هذه التوصيات حديثاً ليصبح السن المناسب بعد بلوغ الصغير 6 أشهر.

وعند تقديم البيض للرضيع لأول مرة تأكّد من أنه مطبوخ جيداً، وأنه لا يحتوي على أية إضافات مثل الزيت أو التوابل أو الملح. وبالتدريج يمكن إطعام الصغير بيضاً مقلياً بطريقة القلي المفضلّة.

وخلال المرحلة الأولى من تناول طفلك للبيض عليك مراعاة التالي:

* لا تقدّم للصغير بيضة كاملة.

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* لا تجبر الطفل على أكل بيضة كاملة، فقد يحتاج وقتاً ليدرّب تذوقه على استساغة طعم البيض.

* احذر تقديم بيضاً نيئاً أو لم يتم طبخه جيداً.

* راقب علامات الحساسية، مثل: الطفح الجلدي أو احمرار الجلد، والصفير أثناء التنفس أو صعوبات التنفس، وسيلان الأنف، ونزول الدموع من العين، وآلام البطن أو القيء أو الإسهال.

* وفي حالة وجود أية أعراض مقلقة عليك التوقف عن تقديم البيض ومراجعة الطبيب. قد يهمك ايضاً: تطورات في قضية الطفلة ابتهال المطيري المفقودة منذ 13 عامًا في الرياض تعرفي علي كيفية التعامل مع الطفل عند ارتفاع درجة حرارته