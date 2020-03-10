صحة ورشاقة

تعرف على أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 مارس 2020

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، أن أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 4 آلاف حالة.

 

وقالت الوكالة إن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن الفيروس، وصلت إلى 4,011 حالة وفاة، حيث بات كورونا منتشرا في أكثر من 100 دولة، فيما أصاب نحو 110 آلاف شخص.

 

وأعلنت الصين ارتفاع أعداد الوفيات في مقاطعة هوبي إلى 3024 بعد تسجيل 17 حالة، فيما أعلنت أمريكا وفاة 3 حالات جديدة في ولاية واشنطن.

 

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وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.  

 

وقال موقع "أمريكا أونلاين" إن هذا العدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 3.4٪، الذي أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وأعلى من معدل البر الرئيسي الصيني البالغ 3.7٪.

 

وأشار إلى أن الفلبين فقط لديها معدل وفيات بفيروس "كورونا" أعلى من الولايات المتحدة، وهذا لأنها لم يكن لديها سوى 5 حالات، كان أحدهم، وهو رجل من مدينة ووهان الصينية، أول حالة وفاة معروفة خارج الصين في أوائل فبراير/شباط الماضي.

 

واستبعد الموقع أن تكون سلالة الفيروس أشد فتكا في الولايات المتحدة؛ ورجح أن يكون عدد الوفيات كبيرا نتيجة للاختبارات المحدودة في الولايات المتحدة.

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