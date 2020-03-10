هام جدًا.. كيف تفرق بين الأنفلونزا وكورونا؟

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هام جدا.. كيف تفرق بين الأنفلونزا وكورونا الثلاثاء 10 مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بشتى دول العالم، وخلفت وراءها آلاف الموتى، بات الهلع يدق قلوب أفراد المجتمع كله.

أعراض الأنفلونزا Advertisements ولكن الكثير لا يفرق بين أعراض الإصابة بكورونا وأعراض الأنفلونزا أو حالات البرد التي يصاب بها الكثير على مدار العام، رشح وسعال وآلام في البلعوم ترافقها حمى، تتمحور أعراض الأنفلونزا، وقد يتعافى منها الشخص بعد أسبوعين على الأقل. أعراض الكورونا أما أعراض الكورونا فتبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وسعال دون بلغم وآلام متواصلة في مختلف أنحاء الجسد ولكنها لا تنتهي إلا بعد اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة حتى لا تؤدي بالإنسان إلى الوفاة.

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