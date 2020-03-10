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سفينة سياحية قادمة للأردن.. وقرار ينتظرها
الثلاثاء 10 مارس 2020
قال مدير الهيئة البحرية الأردنية، محمد السلمان، الاثنين، إن الهيئة تدرس منع اصطفاف باخرة سياحية على أرصفة موانئ العقبة من المقرر أن تصل في 26 الشهر الحالي، وتحمل على متنها 3000 سائح من مختلف الجنسيات بينهم 700 سائح إيطالي.
وأكد السلمان، في تصريحات صحفية أن قرار المنع من الوصول إلى ميناء العقبة، سيكون احترازياً ووقائيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لا سيما وأن الباخرة السياحية تجوب عددا كبيرا من الدول ضمن برنامجها السياحي، ومنها مدينة العقبة.
وأوضح مدير الهيئة البحرية الأردنية أن الهيئة تتابع وبشكل دقيق تحركات جميع البواخر القادمة لميناء العقبة سواء السياحية أو البضائع والحاويات قبل وصولها المياه الإقليمية بثلاثون يوما بالتنسيق مع وكلاء الملاحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.
وقال سعد جابر: "تبيّن بعد الفحوصات التي أجريت على مواطنين أردنيين قادمين من إيطاليا إصابة أحدهما بفيروس كورونا".
وأشار الوزير الأردني إلى أنه: "سيتم فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بكورونا لمدة 14 يوما"، مضيفا أنه "تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا".
وفيما يتعلق بجهوزية الأردن للتعامل مع كورونا، أوضح جابر: "توجد فرق للتعامل مع المخالطين للمصاب وفحصهم، ولدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس".
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