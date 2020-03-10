شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بكورونا الثلاثاء 10 مارس 2020 سجلت بريطانيا، الإثنين، خامس حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في موقعها الإلكتروني عن السلطات الصحية في البلاد، أنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 273 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.