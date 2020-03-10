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كورونا ينهش إيطاليا.. وارتفاع جديد بحالات الوفيات الثلاثاء 10 مارس 2020 أعلنت السلطات الإيطالية، الإثنين، تسجيل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وارتفاع عدد الإصابات إلى 9172.

وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة تفشي الفيروس، وأعلن حظر التجمعات العامة وحركة التنقل الداخلية في جميع أرجاء البلاد.

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