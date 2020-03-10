الصحة الإماراتية تعلن رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الثلاثاء، كان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أشاد بجهود دولة الإمارات فى إدارة أزمة فيروس كورونا من تخطيط وتنسيق وإجراءات وقائية، وغرد "قرقاش" عبر الحساب الرسمى لموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا فى الإمارات، التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة، لانزال فى مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه".

وبالأمس، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن 5 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا، جاء ذلك وفقا ما نقلته العربية، وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها من خلال التقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا وأكدت أن جميع الحالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

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