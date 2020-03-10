الصحة البحرينية تعلن وصول أول دفعة لعائدين من إيران وفق إجراءات احترازية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، وصول أول دفعة من ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران وفق إجراءات احترازية محكمة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية ، فى غضون ذلك قرر مجلس الوزراء البحرينى برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعليق المشاركات الخارجية للوزراء والمسؤولين وجميع موظفى الدولة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وحث المواطنين بعدم السفر إلى الخارج تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.وشدد المجلس - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أمس الاثنين، على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس، ومنع انتشاره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى بالامتناع عن تنفيذ أى إجراء لمنع انتشار المرض. وأوضح، أنه فى حالة عدم الالتزام بالحجر المنزلى وشروطه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 التى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهاب المواطنين، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التساهل فى إجراءات الوقاية خاصة فى ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد فى أنحاء عدة من العالم.

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