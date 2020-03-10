شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة نادرة تجعل فتاة فى حالة" سكر دائمة" دون شرب خمور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله مرضية نادرة أصابت فتاه أمريكية تجعلها في "حالة سكر" دائمة ووصفها الأطباء بأنها متلازمة نادرة تجعل الجسم يحول الكربوهيدرات والسكريات التي تتناولها إلى كحول بعد تناول الوجبات اليومية، وذلك وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال بروك كيلش من ولاية يوتا الأمريكية ان ابنته اليسا تظهر وكأنها مخمورة بعد الوجبات، وكانت دائما رائحة تنفسها تفوح برائحة الفواكه، وهو ما دفع الأسرة إلى التوجه للطبيب للكشف عن حقيقة هذه الحالة التي تتعرض لها ابنتهم، وتم تشخيص أليسا بمتلازمة الخمر التلقائية وهى حاله نادرة للغاية تؤدى لتحويل الكربوهيدرات والسكريات التي تهضمها إلى كحول.

على الرغم من ظهورها كما لو كانت "في حالة سكر" ، أدركت بروك أن هذا مستحيل لأن ابنتها لم تشرب الخمر وبدأت على الفور البحث عن إجابات.

بعد شهور من مواعيد الأطباء والزيارات المتخصصة، تم تشخيص أليسا أخيرًا على أنها متلازمة الخمر الذاتية وهي حالة نادرة تسبب الكربوهيدرات والسكريات التي تهضمها وتتحول إلى كحول.

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كانت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا تعانى من نوبات من الضحك وبدا أنها في حالة سكر، رغم أنها لم تكن تشرب الخمر ، وبعد تشخيص حالتها بهذه المتلازمة النادرة تقوم تلك الفتاه على على تناول الأدوية المضادة للفطريات للمساعدة في منع طعامها من "أن تكون في حالة سكر" ، وتحرص على مشاركة قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لرفع مستوى الوعي حول المتلازمة النادرة.