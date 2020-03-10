شكرا لقرائتكم خبر عن تماثل المريض الإيطالي الأول المصاب بكورونا للشفاء.. اعرف تفاصيل حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية، أن "المريض رقم واحد" بكورونا في إيطاليا، أول حالة سجلت الإصابة بالفيروس التاجي، يستطيع الآن التنفس من تلقاء نفسه، بعد أن كانت توقفت أجهزته التنفسية عن العمل لمدة 18 يومًا بعد تشخيص إصابته بالمرض ووضعه على أجهزة تنفس صناعى.

وقال جوليو جاليرا مستشار الرعاية الاجتماعية في منطقة لومباردي إنه تم نقل ماتيا (38 عاما) من العناية المركزة في مستشفى في بافيا.

أما فيما يخص الزوجة المريض الحامل في الشهر الثامن "فالنتينا "، التي أثبتت إصابتها بالفيروس التاجي والتي تم نقلها إلى مستشفى ساكو في ميلانو، فهي الآن في المنزل، وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن كل من الأم وابنتها في حالة جيدة.



المريض الايطالى الأول

ويبلغ عدد الحالات الآن في إيطاليا وفقا لتقرير جريدة " thesun" 9،172 حالة ، وبلغ عدد المتوفين 463 حالة، وهو أكبر عدد من حالات فيروس كورونا Covid-19 خارج الصين.

وفرضت إيطاليا حظرا كاملا على البلاد في الوقت الراهن ، مع مطالبة الأشخاص بالبقاء في منازلهم والانتقال فقط من مكان إلى آخر إذا لزم الأمر ، حيث تحاول الحكومة مكافحة اندلاع الفيروس.

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حالة المريض الإيطالى الأول

تفاصيل إصابة المريض الأول بإيطاليا

في 19 فبراير تم نقل ماتيا وهى الحالة الأولى التي سجلت إصابة بكورونا في إيطاليا، وهو عداء ماراثون ولاعب كرة قدم، إلى مستشفى في Codogno - مركز تفشي فيروس كورونا الإيطالي، مصاب بالتهاب رئوي.

وقبل ذلك الوقت كان قد أمضى يومًا ونصف في الوحدة الطبية، حيث زارته العائلة والأصدقاء، قبل أن تظهر نتيجة اختبار Covid-19 مساء 20 فبراير إيجابية.

ثم نُقل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة في Policlinico San Matteo في بافيا، حيث عمل أكثر من 30 طبيبًا وممرضًا ليلا ونهارًا على مدار الـ 18 يومًا الماضية لضمان شفائها، تحسنت حالتها بشكل كبير الآن، فيما سيتم الإبقاء عليه الآن في وحدة العناية المركزة الفرعية في مستشفى بافيا.

وقالت أناليزا مالارا ، طبيبة من كريمونا ، شخصت "المريض" بفيروس كورونا في مستشفى كودونو: "عندما لا يستجيب المريض للعلاج الطبيعي، يجب توقع أسوأ سيناريو للحالة، و"ماتيا" كان مصابًا بالتهاب رئوي خفيف، ولكنه كان مقاومًا لأي علاج معروف.