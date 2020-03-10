شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يؤدى إلى تغيير عاداتنا اليومية.. كيف نواجه عوارض الفيروس النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتشر فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر في أكثر من مئة دولة، وأصاب حوالي 100 شخص حول العالم، وأدى الى وفاة 4 آلاف، ورغم أن عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات قليل جدا، إلا أن حالة ذعر وهلق ضربت جميع أنحاء العالم، بسبب الاضطراب النفسي الذي رافق انتشار الفيروس.

وتظهر الاضطرابات النفسية لدى الناس من خلال عوارض عدة، منها الخوف من الموت، والذعر من نقص المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة علم النفس ومديرة مركز أبحاث علم الاتصالات في جامعة أوريغون إيلين بيترز ضمن برنامج "من العاصمة" على قناة الحرة إن "ردة فعل الناس طبيعية خصوصا أن الفيروس يسبب أزمة صحية لدى البعض، ومأساة مميتة لعدد أقل من الناس".

Advertisements

وردا على سؤال عن الأساليب التي يمكن اتباعها في مواجهة العوارض النفسية المتعبة، أوصت خبيرة علم النفس بممارسة الرياضة والتأمل وعدم الانزواء.

وأضافت بيترز أن "الإجهاد واليقظة المفرطة والقراءة بهوس عن هذا الموضوع كلها عوامل من شأنها أن تفاقم الوضع النفسي لدى البشر".

وشددت على ان التحضير النفسي مهم عندما نواجه حالة مثل انتشار فيروس كورونا الذي سيؤدي إلى تغيير حياتنا الروتينية وعاداتنا اليومية التي اعتدنا عليها.