شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف يدك بشكل صحيح؟.. وهل من آثار جانبية للمطهرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أكثر من 100 دولة العالم، وإصابة أكثر من 114 ألف شخص، أصابت حالة من الهلع سكان العاام، بدأ الناس يقبلون على شراء مطهرات اليد، وقناعات الوجه، خوفاً من الإصابة بالفيروس التاجي ، حسبما نشرت الحرة .

وأكد خبراء الصحة ضرورة أن يحتوي المطهر على 70 % من الكحول، حتى يكون فعالا وقادر على مكافحة تفشي الفيروس، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية.

فالكحول يقوم بتدمير الغشاء الخارجي الواقي للفيروس، مما يؤدي إلى تدمير الفيروس بشكل فوري.

أما عن طريقة استخدام المطهرات والكمية، أكد البروفيسور مارك ويلكوكس، عالم الأحياء الدقيقة في مستشفى ليدز التعليمي إن إتش إس ترست، إن المشكلة ليست هي الكمية التي تستخدمها، ولكن ما إذا كنت تدلك يديك معًا بشكل صحيح بحيث يصل السائل الى جميع أجزاء يدك، وبين الاصبع وعلى ظهر اليدين والمعصم.

وأشار ويلكوكس​ إلى أنه في حال وضعت يدك في أي مكان بالقرب من وجهك، فمن الممكن أن ينتقل الفيروسات من معصمك إلى فمك أو أنفك أو عينك، وهذه هي نقاط دخول الفيروس إلى جسم الإنسان.

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رغم الدور الذي يقوم به الكحول لحمايتك من الفيروس، إلا أنه يترافق احيانا مع بعض الآثار الجانبية على الجلد، لأن الكحول مرطب، مما يعني أنه يمتص جزيئات الماء من الجلد.

وسيؤدي استخدام مطهرات اليد بانتظام إلى جفاف الجلد، وهو ما قد يسبب مشكلة، خاصة لأولئك الذين يعانون من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو التهاب الجلد.

الدكتور أنشو ساوتا، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن، بدوره، أكد أن استخدام مطهرات الكحول هي أقل ضرراً على الجلد من غسل اليدين بشكل متكرر.

وأشار إلى أن استخدام الصابون بشكل متكرر وبعدد مرات كبير جدا يزيل الزيوت من الجلد، وهذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، بحيث يصبح الجلد أحمر اللون وملتهب وبه قرح حمراء اللون.

وقال: "إذا أجريت عشر عمليات وغسلت يدي بالماء والصابون بين كل واحدة منها، فسينتهي بي الأمر بالتأكيد إلى التهاب الجلد، نحن نستخدم المطهرات في المستشفى طوال الوقت دون أي مشاكل".

بدوره، قال يقول الدكتور ويلكوكس إن أفضل حل لهذه المشكلة هو استخدم المعتدل للمطهرات وعندما يجف، ضع كريما على يد.