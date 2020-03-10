شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب تحليل قطعة من الكلى "خزعة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خزعة الكلى هي أخذ قطعة صغيرة واحدة أو أكثر، كعينات من كليتك للنظر فيها ورؤية العينات بالتفصيل من خلال سلسلة "اطمن على نفسك".

وأثناء إجراء خزعة الكلى يمكن أخذ عينة الخزعة بإحدى طريقتين:

-خزعة عن طريق الجلد: وهى إبرة توضع أعلى الجلد الذي يقع فوق الكلى وتوجه إلى المكان الصحيح في الكلى، عادة بمساعدة الموجات فوق الصوتية.

-خزعة مفتوحة: يتم أخذ عينة الكلى مباشرة من الكلية أثناء الجراحة، ثم يتم إرسال عينة الكلى إلى طبيب ينظر إليها ويفحصها بالمجهر.



خزعة الكلى

أسباب عمل خزعة الكلى

غالبًا ما يمكن العثور على بعض مشاكل الكلى من خلال اختبارات الدم والبول، والتصوير بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية الخاصة الأخرى، والفحص البدني بدلاً من الخزعة.

ولكن في بعض المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من أمراض الكلى، وأولئك الذين يعانون من عملية زرع الكلى التي لا تعمل بشكل جيد، لا يمكن إجراء التشخيص الصحيح إلا من خلال خزعة الكلى.

وتشمل الأسباب المحددة لفحص الكلى:

وجود دم أو بروتين في البول.نتائج فحص الدم غير الطبيعية.مرض الكلى الحاد أو المزمن مع عدم وجود سبب واضح.متلازمة الكلوية وأمراض الكبيبات (التي تحدث عند تلف وحدات ترشيح الكلى).

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خزعة الكلى قد تساعد أيضًا في العثور على:

-إذا كان المرض يتحسن مع العلاج أو إذا كان يزداد سوءًا، قد تظهر أيضًا مشكلة لا يمكن علاجها ، ولكن يمكن تباطؤها بواسطة علاج آخر.

-مقدار الضرر الدائم الذي حدث في الكلى.

-لماذا لا تعمل الكلية المزروعة جيدًا وتساعد طبيبك على اتخاذ قرار بشأن المزيد من العلاج.

-ورم في الكلى.

-أمراض أخرى.

-إذا كان هناك علاج معين يضر بكليتك.

المخاطر المحتملة لخزعة الكلى

مخاطر خزعة الكلى صغيرة للغاية، ولكن يجب مناقشتها مع طبيبك، كما هو الحال في العمليات الطبية والجراحية الأخرى، قد تحدث بعض المضاعفات على الرغم من بذل كل جهد ممكن لمنعها.

قد تكون هناك حاجة لنقل الدم في حالة حدوث نزيف حاد، ونادرا قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإصلاح الأوعية الدموية التي تضررت أثناء العملية.