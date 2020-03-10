شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل زيادة فرص إصابة المرأة خلال الحمل بمرض السكر.. الصحة السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكر الحمل يعد من الأمور التي تصاب بها بعض النساء خلال فترة الحمل، وهذا الأمر يتسبب في تعرضها للولادة المبكرة في حالة عدم المتابعة مع الطبيب، ولذا قدمت وزارة الصحة السعودية العديد من النصائح والحقائق المرتبطة بهذا الأمر ممن خلال موقعها الرسمي.

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن قياس نسبة السكر في الدم مهم لتحديد ما إذا كانت المرأة مصابة بالسكر خلال فترة الحمل أم لا، وحدوث تغير في نسبته تشير إلي الإصابة، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن بعد الولادة تختفي ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن المرأة خلال الحمل تتعرض إلي حدوث لخبطة في هرمونات المشيمة وتقوم بمنع الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعَّال مما ينتج عنه بقاء السكر بالدم بدلًا من امتصاصه بالخلايا، و يتم تشخيص الحالة على أنها سكر الحمل، سواء احتاجت المرأة إلى أنسولين أو فقط تعديل في نظامها الغذائي.

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ما هو عوامل زيادة فرص إصابة المرأة خلال الحمل بمرض السكر؟..أشارت وزارة الصحة السعودية، أن التقدم بالعمر يعد من أبرز الأسباب، وأيضا التاريخ العائلي له دور كبير، و زيادة الوزن له عامل كبير، و الولادة السابقة بطفل ذو وزن كبير.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الإصابة بمرض السكر خلال الحمل له مضاعفات صحية في حالة عدم متابعته، وهي زيادة وزن المولود، و انخفاض نسبة السكر للطفل بعد الولادة مباشرة، وزيادة التعرض لتشوهات الجنين، وزيادة احتمالية إصابة الأم بتسمم الحمل.

كيف يتم العلاج، أوضحت الوزارة السعودية، أن هناك بعض التعليمات التي تقدم للمرأة ومنها اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة النشاط البدني، وأخذ الأنسولين ومراقبة نسبة السكر بالدم.