شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مرض فى 10 صور.. "سيشن" يصور رحلة معاناة مرضى الذئبة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض الذئبة الحمراء مرض خطير ونادر، قد لا يعرف الكثيرون عنه شيئا، وبالتالى لا يدركون معاناة المصابين به ولا كيف يعيشون، ولا حتى كيف يهدد المرض صحتهم، وهو ما دفع المصور محمد عاطف بعمل جلسة تصوير"سيشن" من أرض الواقع، لإحدى المصابات حتى يصور معاناة المرضى والمصابين به.

وعن الفكرة قال محمد عاطف لـ ”الخليج 365”، إنها جاءته بعدما قرأ كثيرا عن المرض، وبعدها اتفق مع سارة حمام بطلة السيشن التى تعانى من المرض منذ فترة، مضيفا:" وبعدما بدأنا التصوير تعرضت سارة لهجمة أخرى من المرض وأجلنا جلسة التصوير حتى تتحسن حالتها الصحية، وبعد استقرار حالتها نسبيا حددنا ميعاد جلسة التصوير التى توضح معاناتها الحقيقية واليومية مع المرض واستمرت جلسة التصوير حوالى ساعتين".

ويوضح عاطف:" مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعى ذاتى حيث يقوم الجهاز المناعى بمهاجمه الأنسجه السليمة فى اجزاء كثيرة من الجسم عن طريق الخطأ، وتختلف أعراضه بين شديدة وخفيفة، وتشمل الأعراض الشائعة التهاب المفاصل، وحمى ألم صدر وفقدان الشعر، وقرحة الفم، وتضخم العقد اللمفيه، وإعياء والطفح الجلدى على الوجه وهو العرض الأكثر شيوعا".

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أما سارة بطلة السيشن فتتحدث عن معاناتها قائلة:" أقابل صعوبات كثيرة منذ بداية إصابتى بهذا المرض وبشكل خاص فى مرحلة العلاج، حيث يتطلب منى التعامل بحذر شديد بالأخص عند تناول الكورتيزون والهيدروكين، ولابد من عمل تحاليل باستمرار تقريبا كل أسبوعين".

وتضيف سارة:" ازداد الأمر سوءا بسبب التكلفة المادية للأطباء وسعر التحاليل بالاضافة إلى أن الأدوية باهظة الثمن ، وعلى الرغم من ذلك لا أعلم إن كانت الادوية توقف المرض أم تقلل فقط من الأعراض ويبقى التساؤل ما هو العلاج المتاح الاستمرار عليه؟".