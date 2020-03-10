شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة سويسرية تلعق مقابض حافلة عامة.. وتعلن: أريد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت مقدمة برامج إذاعية سويسرية عاصفة من الانتقادات بعد أن لعقت يد الممثل الكوميدى السويسرى هيزل بروجر، حيث يعد سلوك غير صحى، إلا أنها تحدت الجميع وقالت إنها تريد الإصابة بفيروس كورونا، وقالت صحيفة" The Sun "البريطانية، إن "ليا إنديربتزين" تحدت الجميع بعد أن أتت بسلوك غير صحي، وذلك بعد أن أعلنت عبر برنامجها الإذاعي أنها تريد بالفعل أن تصاب بالفيروس، ثم خرجت إلى الشوارع حيث شوهدت وهي تلعق آلة التذاكر، وأزرار ومقابض مختلفة في حافلة عامة، وحتى صندوق قمامة.



تلعق يد الفنان السويسرى وتتحدى فيروس كورونا

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الاحتفالات الهندية بالكمامة بالالوان

وعلى صعيد آخر، احتفل الهنود في مهرجان "هولي" في بوبال بالهند، بأقنعة الوجه، وتطايرت الألوان المختلفة من" كوس قزح"، وسط مخاوف من فيروس كورونا، حيث يمكن أن يمنع الفيروس الكثير من الناس من الخروج إلى الشوارع في الهند للاحتفال بهولي، والذى يعتبر واحدا من أكثر المهرجانات الدينية فوتوجينية في العالم، حيث يتم الاحتفال تقليديًا بهولي في جميع أنحاء الهند وجنوب آسيا، والذى يتم الاحتفال به يومي 9 و 10 مارس.

من خلال المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين كبار السن والشباب، حيث تنطلق مساحات شاسعة من الناس بشكل جماعي إلى شوارع دلهي وأوتار براديش ومناطق أخرى في الهند للاحتفال.