شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار القيادة وسيلة جديدة فى ألمانيا للكشف عن مصابى كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المانيا بتفعيل تجربة جديدة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا الجديد أثناء عمل اختبارات القيادة وذلك من أجل عمل مسح للمرضى المصابين مع استمرار تفشي المرض في أوروبا، فألمانيا لديها بالفعل أكثر من 1000 حالة مؤكدة من COVID-19فيروس كورونا الجديد، وهذا النوع من الاختبارات يتم اجراؤه أيضا الأن في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

ووفقا لما كشفت عنه صحيفة ديلى ميل البريطانية هذا النوع من الاختبارات له مميزات في إنه يبقي الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أنهم يحملون الفيروس بعيدًا عن المستشفيات، حيث يتم أخذ عينه منهم لفحصها ويطلب من هؤلاء الأشخاص عزل أنفسهم لمدة 72 ساعة أثناء انتظار النتائج.

وتقوم ألمانيا الآن باختبار مرضى الفيروس التاجي القاتل في راحتهم بسيارتهم الخاصة مع استمرار تفشي المرض في البلاد، وذلك أملاً في إبقاء المرضى الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى بعيدًا عن المستشفيات.

وتظهر الصور أن السائقين تم مسحهم بحثًا عن الفيروس، الذي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا ، ولكنه قد يكون قاتلًا ، من خلال نوافذ سياراتهم المفتوحة بواسطة ممرضات يرتدين ملابس واقية.

وتحد هذه الطريقة من تفاعل الإنسان مع الأشخاص المحتمل إصابتهم ، وتمنع انتشار الفيروس مع إبقاء المرضى بعيدًا عن المستشفيات أو جراحات الأطباء، وقام مسؤول ألماني اليوم بتجربة الاختبار في محطة الدفع بالسيارة في نويرتينجن.

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من جانب أخر تم افتتاح مركز اختبار في Parsons Green ، غرب لندن ، حيث يمكن التحقق من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعاقدوا مع Covid-19 أثناء جلوسهم في سياراتهم الخاصة.

وذكرت صحيفة فيلت الألمانية أنه تم افتتاح محطتين لاختبار القيادة في إسلنغن ، التي تضم حوالي 500 ألف شخص.

وفيروس كورونا هو نوع من الفيروس الذي يمكن أن يسبب المرض في الحيوانات والأشخاص، تنقسم الفيروسات إلى خلايا داخل مضيفها وتستخدمها لتكاثر نفسها وتعطيل وظائف الجسم الطبيعية. تتم تسمية فيروسات كورونا باسم الكلمة اللاتينية "كورونا"، والتي تعني التاج ، لأنها مغطاة بقذيفة مسننة تشبه التاج الملكي.