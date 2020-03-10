شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تحول كورونا إلى وباء بات تهديدا حقيقيا.. ويمكن السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كسر فيروس كورونا حجز الـ 100 ألف إصابة بين البشر في غالبية دول العالم وما يقرب من 4000 حالة وفاة، أصبح وجوده أمر واقع في الكثير من بلدان العالم يمثل تهديد قوى.

هذا الأمر استدعى اعتراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على الإقرار بأن الأمر أصبح مثير للقلق وبالتأكيد.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفى": خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تجاوزنا 100000 حالة تم الإبلاغ عنها من خلال فيروس كورونا المستجد COVID-19 في 100 دولة، وهو أمر مثير للقلق بالتأكيد والكثير من الناس والدول قد تأثرت ، بهذه السرعة.

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وأضاف " الآن بعد أن أصبح فيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، فخطر حدوث وباء لقد أصبح واقعًا حقيقيًا، ولكنه سيكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه، والنتيجة النهائية هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس.

وأشار أن الميزة الكبرى التي لدينا هي أن القرارات التي نتخذها جميعًا، كحكومات ، وشركات ومجتمعات وأسر وأفراد، يمكنها التأثير على مسار هذا الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق إعلان حالة طوارئ عالمية صحية وقت بداية انتشار الفيروس رافضة أن يتم تصنيف كورونا كوباء.