تونس.. تكفير في البرلمان وإرهاب في الشوارع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام قليلة كان المشهد السياسي في تونس يعيش تحت صدمة الآراء التكفيرية التي خرجت من تحت قبة البرلمان، وجهها نواب ما يسمى كتلة الكرامة المتشدد، للنائبة بالحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وهو الأمر الذي أثار استياء الشارع التونسي.

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التخوف الذي عبرت عنه النائبة عبير موسى، من أن الأفكار التكفيرية سرعان ما ستتحول من التنظير الفكري، إلى أعمال إرهابية، وهو الطرح الذي سرعان ما تحقق على أرض الواقع، من خلال الهجوم الغاشم على مقر السفارة الأمريكية.

التفجير الإرهابي استهدف دورية أمنية، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين من بينهم مدني، في منطقة "البحيرة 2" بالعاصمة، ونفذ هذا التفجير شابان مغيبان في العشرينيات من العمر، هما محمد سنيم، مواليد 1991، وكان يقطن في منطقة الكرم، شمالي تونس.

والثاني لعقة خبيب، ويبلغ 27 عاما، وكان يقيم في منطقة سيدي داود، بالضاحية الشمالية للعاصمة.