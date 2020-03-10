6 عادات يومية تصيبك بـ"الشيخوخة المبكرة" تعرف عليها

تؤثر الأنشطة اليومية على صحة الإنسان على المدى القريب، إضافة إلى تأثير العادات السيئة على المدى البعيد، حيث أن بعضها يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.وأورد موقع "هيلثي" الأميركي عدد من العادات السيئة، التي يقول الخبراء إنها تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، بتأثيراتها السيئة على صحة الإنسان:

1- الانشغال بأكثر من عمل

يؤدي تنفيذ عدة مهام مختلفة في نفس الوقت، إلى زيادة الضغط والإجهاد النفسي، الذي يتسبب بتلف خلايا الجسم وتسريع عملية الشيخوخة، بحسب الموقع الأميركي.

2- تناول الحلوى

قلة تناول السكريات يؤدي لظهور ملامح داكنة حول العينين، كما يؤدي إلى فقدان ملامح الوجه وظهور تجاعيد وتوسيع مسامات الوجه، وذلك يجب تناول الحلويات بنسب متزنة، لأن تناولها بكثرة عادة غير صحية. وتكمن أهمية تناول الحلويات بصورة متزنة في أنها تحسن من صحة الجلد والبشرة بسبب ارتباط السكر بألياف البروتين في خلايا الجسم.

3- قلة النوم

قلة النوم يعد من أبرز الأشياء، التي تؤدي إلى تسريع الشيخوخة وظهور الهالات السوداء والتسبب في انتفاخ العيون وفقد النشاط والحيوية، وينصح الخبراء بالحصول على 7 ساعات من النوم بشكل يومي.

4- الجلوس لفترات طويلة

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يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تسريع الشيخوخة لأنه يؤدي لإصابة الجسم بالعديد من الأمراض مثل السمنة والكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

5- كريمات العيون

يجب استخدام بعض الكريمات الغنية بفيتامين "أ"، للحفاظ على البشرة في المنطقة المحيطة بالعينين، لأنها من أكثر مناطق البشرة حساسية، وأول المناطق التي تظهر عليها أعراض الشيخوخة. وتحتوي تلك الكريمات على مضادات للأكسدة وفيتامين "سي" وحمض الهيالورونيك، وكلها مفيدة للبشرة.

6- الكريمات الواقية من الشمس

يجب أن تكون الكريمات الواقية من الشمس جزء من الروتين اليومي لحماية خلايا الجلد من التلف والشيخوخة المبكرة، خاصة في فترة العطلات على الشاطئ.

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