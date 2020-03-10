بنس يؤكّد بأنه لا يعرف إذا ما كان ترامب خضع لاختبار "كورونا" أم لا

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس ترامب خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد أم لا.كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تواصل مع عضوين جمهوريين في الكونغرس قبل إعلانهما، يوم الاثنين، دخول الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.

وأعلن كولينز وغايتس اليوم، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيا لأنهما تواصل مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير/ شباط، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

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ووفقًا لـ"سي إن بي سي"، فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس. قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا الجديد ويتوقع صدور النتائج قريبا. لم يعلن كولينز إجراء اختبارات، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفا. سجلت الولايات المتحدة 472 إصابة و21 حالة وفاة.

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وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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