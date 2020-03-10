أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الهاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - "هديل" هو صوت الحمام، وقد ظهر هذا الاسم في ثمانينات القرن الماضي، وانتشر في المملكة السعودية خصوصاُ نسبة لحمام الحرم المكي وتبارك الناس بالاسم، حتى ظهرت أسماء أخرى تبدأ بحرف الهاء مثل الأسماء التي نقدمها لك في هذه القائمة

هَدلا: المتدلية شفتها السفلى.

هَدوب: تمليح `هدباء` وهي من طال هُدب عينيها.

هَدير: صوت من البعير أو الحمام

هَنادة - نسبة إلى هند.

هَنادي - نسبة إلى `هنادة` - نسبة إلى هند.

هَنوف - المرأة التي تضحك في فتور، كأنها تبتسم أى الضحوكة.



هَنية: مؤنث `هنيِّ` - فرحة.

هَنَاء: الفرح واللذة والشبع - السرور.

هَنْداء: صورة من `هند`، وهو السيف واسم عربي أصيل.

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هُنيرة: تصغير `هنرة`: ثقب الأذن للمرأة المليحة.

هَيْر : اسم من أسماء ريح الصبا.

هَيْفَاء: رقة الخصر وضمور البطن، وهما من علامات جمال المرأة.

هَيْلَمَان: الخير الكثير

هدبا: الشعرة النابئة على جفن العين.

هزار: طائر صوته جميل حين يغرد.