أنشطة في البيت لحماية طفلك من الكورونا في الحدائق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - عزيزتي الأم، نعرف أن الوقت عصيب، وبقاء الأولاد في البيت بسبب الحجر المنزلي تخوفاَ من انتشار فيروس كورونا ، ونسأل الله السلامة لك ولعائلتك، ولذلك تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" هذه الأنشطة، التي يعلمك إياها المدرب التربوي عابد الحامد، لكي تعديها مع أطفالك فتابعي معنا لعبة الماء والكرات هذه اللعبة تعتمد على احضار الأدوات الآتية طاولة طويلة.

عدة أكواب مملوءة بالماء ومصفوفة على شكل صفوف وأعمدة، ويجب أن يكون عددها تسعة أكواب موزعة على ثلاثة في ثلاثة.

ويجب أن يكون لديك ثلاثة كرات صغيرة بحيث تغرق في الكوب عند رميها بداخله.

الآن تبدأ اللعبة بأن يلقي كل واحد كرة في كوب من الماء.

الفائز هو من ينجح في أن يلقي ثلاثة كرات في ثلاثة أكواب على شكل سطر واحد أي متجاورة.

يمكن أن تقسمي أطفالك لفريقين: أولاد وبنات.

فلنبدأ يا صغار وأكتبوا لنا عن النتائج. اصنعي مع طفلك علبة أقلام Advertisements عليك إحضار الأدوات الآتية كوب بلاستيك فارغ.

قطن طبي.

لاصق.

أزرار قديمة.

والطريقة تكون بأن تضعي القطن الطبي المغموس في اللاصق على جوانب الكوب، واتركيه حتى يجف ثم رتبي الأزرار على شكل عينين.

ويمكنك صنع أنف أحمر بزر كبير.

ويمكنك أيضاَ أن تعدي أذنين طويلين وتلصقيهما على حافة الكوب الداخلية لأعلى، وبذلك يصبح لديك علبة أقلام على شكل أرنب. اصنعي مع ابنتك الورود من أكياس النايلون قومي بقص أكياس النايلون بعد طيها على شكل حبال طيولة.

أحضري سلكاَ وغلفيه بالنايلون.

يمكن لف الأكياس كما في الصورة ثم ربطها باحكام وتنسيقها.

ويمكن ربطها عن طريق خيوط فتبدو مثل أزرار الزهرة.

عليك اختيار الألوان المناسبة مع ابنتك وتنسيق الأزهار في أصيص بلون مناسب.



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