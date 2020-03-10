هل تضطرين إلى السفر كثيراً وتخشين من إصابتك بفيروس كورونا مع ارتفاع حالات COVID - 19، إليك إجراءات واحتياطات يجب القيام بها لتحمي نفسك من الإصابة بالفيروس.

اقرئي ايضا : 10 حيل لتحمي نفسك من فيروس كورونا



لا يمكنك تجنب أي شخص يعطس أو يسعل جالساً بجوارك، ولكن بالتأكيد يمكنك تقليل المخاطر الصحية من خلال تطبيق هذه النصائح للحفاظ على نفسك بصحة جيدة أثناء السفر بالطائرة.

1. غسل يديك

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين لتقليل كمية الجراثيم إلى حد ما. بللي يديك بالماء النظيف والجاري، ارفعي يديك عن طريق فركهما وشطفهما جيداً تحت الماء الجاري.

2. استخدام المطهر

على المناطق السطحية عندما تكونين على متن الطائرة، عليك استخدام أداة تعقيم الأيدي لمسح مقعدك وطاولة الدرج ومناطق أخرى سوف تلمسينها. استخدمي المطهر اليدوي بشكل متكرر طوال الرحلة، خاصة بعد استخدام الحمام أو خفض طاولة الدرج لتناول طعامك. يوصي مركز السيطرة على الأمراض باستخدام معقم لليدين يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول لتجنب الإصابة بالمرض ونشر الجراثيم للآخرين.

Advertisements

3. ارتداء قناع

إن ارتداء قناع داخل الرحلة سوف يحميك من أي جرثومة في الهواء. الشخص الذي يسعل أو يعطس إلى جانبك قد يطلق قطرات صغيرة في الهواء يمكن أن تصيبك. يحمي قناع الوجه أنفك وفمك من بقع سوائل الجسم ويمنعك من المرض.

4. خذ مقعد

اختاري مقعداً بجانب النافذة، لأن مقعد الممر يجعلك أكثر عرضة للإصابة، ويضعك مقعد الممر في وضع غير آمن، حيث تتعرضين للركاب الذين يمرون بك.

5. حافظي على نفسك رطباً

كلما تسافرين جواً، احملي زجاجة من الماء للحفاظ على رطوبتك، لأن حرمانك من الماء سيزيد من احتمال الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية. أيضاً، تنخفض الرطوبة داخل الرحلة بنسبة 10 في المائة بعد الإقلاع ويمكن للهواء الجاف أن يؤدي إلى تجفيف الأغشية المخاطية في أنفك وممراتك الهوائية، مما يعرضك للجراثيم. يساعد المخاط في حبس الجراثيم وعدم السماح لها بدخول الجسم.