5 علامات تدل على ضعف خصوبة الرجل والمرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد العقم من أصعب الأمور التي قد تواجه إي إنسان في العالم سواء أنثى أو ذكر، إذ لا يوجد له أي أعراض لتجعل الزوجين يشككان بأنهما يعانيان من العقم سوى عندما يبدآن في محاولة الحمل.

لذا ينصح الأطباء دائما الأزواج الذين يحاولون الحمل منذ أكثر من عام دون نجاح بمراجعة الطبيب خاصة للنساء فوق سن 35، لأن فرصة العقم تزداد مع تقدم السن.

ما هي علامات وأعراض العقم؟

غالباً ما يرتبط العقم بظروف معينة، فمثلا من 10% إلى 15% يكون السبب "الكلاميديا" وهو مرض ينتقل بالاتصال الجنسي، ويؤدي إلى مرض التهاب الحوض، من ثم انسداد قناة فالوب، وهذا يمنع الإخصاب.

سنستعرض بعض الأعراض الشائعة للعقم عند النساء:

دورة شهرية غير منتظمة

تحدث الدورة الشهرية الطبيعية للفتيات بمتوسط 28 يوما، فإذا تقدمت أو تأخرت لعدة أيام يكون ذلك طبيعيا، غير الطبيعي أن تتأخر ولا تستطيع معرفة وقتها، وعادة ما يكون السبب مشكلة بالهرمونات ، أو متلازمة تكيس المبايض، وهذه المشاكل قد تسبب العقم.

ألم شديد خلال الدورة الشهرية

معظم النساء يعانين من تشنجات خلال الدورة الشهرية، لكن عندما يبدأ هذا الالم بالتأثير على حياتك فقد يكون من أعراض التهاب بطانة الرحم.

انقطاع الدورة الشهرية

قد تنقطع الدورة الشهرية لدى الإناث لعدة أسباب كالإجهاد أو التدريبات الرياضية الثقيلة، لكن إذا استمر انقطاعها لعدة أشهر، إذا عليك مراجعة الطبيب وإجراء فحص للخصوبة.

تغيرات في الهرمونات

إذا عانيت من علامات التقلبات الهرمونية فقد يشير ذلك إلى مشاكل محتملة في الخصوبة، فقومي بمراجعة طبيبك في حال شعرت بانخفاض الدافع الجنسي، أو زيادة الوزن، أو ألم اثناء ممارسة العلاقة الحميمة، لأن ذلك قد يعني التهاب بطانة الرحم، أو مشاكل أخرى قد تساهم في العقم.

عند الرجال:

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التغييرات في الرغبة الجنسية

ترتبط خصوبة الرجل أيضا بصحة هرمونه، فإذا تغيرت عنده فجأة الرغبة الجنسية، والتي غالبا ما تحكمها الهرمونات، فقد تشير إلى مشاكل تتعلق بالخصوبة.

ألم وتورم الخصية

هناك العديد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ألم أو تورم في الخصيتين، وكثير منها قد يؤدي إلى العقم.

مشاكل الانتصاب

غالبا ما ترتبط قدرة الرجل بالحفاظ على الانتصاب، فمشكلة الانتصاب قد تعني مشاكل أخرى، وقد تؤثر على الحمل.

القذف

إن عدم القدرة على القذف تعني أن عليك زيارة الطبيب لتحديد المشكلة وعلاجها.

مشاكل بالخصيتين

تكون الحيوانات المنوية للرجل داخل الخصيتين، لذا فإن صحة الخصية أمر أساسي لخصوبة الرجال، وقد تشير الخصيتان الصغيرتان أو الثابتتان إلى مشكلات، لذلك عليك مراجعة الطبيب.

الوجبات الجاهزة

إن 15 إلى 20 % من الأزواج الذين يتناولون الوجبات الجاهزة ويحاولون الحمل سيواجهون مشاكل عدة وأحيانا العقم، فعادة ما يكون السبب في أن عامل الإخصاب قد يؤدي إلى العقم عند النساء ما نسبته 40 %، في حين عند الذكور من 30 إلى 40%.