شكرا لقرائتكم هل هذا القناع هو الأفضل لضمان حمايتك من كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، يقبل الناس في مختلف البلدان على ارتداء أقنعة الوجه لحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس الذي ظهر في الصين ثم انتشر في كافة أرجاء العالم مخلفاً 3304 حالة وفاة.

ولابد من التمييز بين أنواع الأقنعة حتى يتسنى استعمال الأنسب منها والأكثر فاعلية في الوقاية من هذا الفيروس الذي أثار رعب العالم بأسره، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

ولهذا دعونا نتعرف على أقنعة N95 والتي تعتبر الأنجع في الوقاية من كورونا، حيث تساعد في إحكام غلق المنطقة المحيطة بالفم والأنف مما قد يحمي مرتديها من الإصابة بالفيروس إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح.

وتتمثل فائدة أقنعة N95 في تصميمها بطريقة تمنع مرتديها من استنشاق الغبار أو الغازات أو الدخان، كما نجحت في الوقاية من العوامل المعدية المنقولة عن طريق الجو بنسبة 95% بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا وذلك بفضل المرشحات الفعالة للغاية والسميكة والتي يتكون منها القناع.

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ووفق مركز السيطرة على الأمراض يحمي القناع بشكل عام مرتديه من الجزيئات المعدية الصغيرة أو الغازات أو الأبخرة وفقا نوع المرشح المثبت فيه.

طريقة ارتداء قناع N95

ولضمان أحسن النتائج إليكم الطريقة الصحيحة لارتداء هذا النوع من الأقنعة:

- نظف اليدين جيدا بغسلها بالماء والصابون.

- ثبت القناع حول الفم والأنف جيدا مع التأكد من أن حواف القناع مطبقة على هذه المنطقة.

- لا تلمس القناع أثناء الاستخدام.

ويمكن أن يتسبب التنفس باستخدام أقنعة N95 في الشعور بالاختناق لمرتديها، لأن المنطقة داخل القناع قد تصبح رطبة وحارة بعد مرور بعض الوقت، مما قد يرهب مرتديه، لذلك ينصح باستخدامه لفترة قصيرة (عادة لمدة نصف ساعة)، مع الأخذ في الاعتبار أن مرتديها يجب أن يذهبوا إلى مكان مفتوح لاستنشاق الهواء النقي، ثم يلبسونها مرة أخرى، خاصة لو كانوا من الأطباء أو الممرضين الذين يتعاملون مع الحالات المصابة.

ويجب الحرص على ارتدائه بشكل صحيح وفق الطريقة الموضحة أعلاه، لضمان الحماية من الإصابة بالفيروس أو نشر الفيروس في الخارج إذا كان مرتدو الأقنعة من المصابين.