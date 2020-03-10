شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات غسل اليدين بطريقة صحيحة وآمنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الوقاية خير من العلاج"، هذا هو الشعار الأفضل لمحاربة فيروس كورونا فى العالم أجمع، وتبدأ أولى خطوات الوقاية بالحفاظ على نظافة اليدين بشكل مستمر عن طريق غسلها بالماء والصابون. لكن يجب أن تمر عملية غسل اليدين الصحيحة والصحية بعدة خطوات أهمها:
ألا تقل مدة الغسيل عن دقيقة، واستخدام كمية كافية من الماء والصابون وأن يتم غسل جميع اتجاهات اليد وفركها بشكل جيد على الجانبين، لمعرفة باقى الخطوات شاهد الفيديو التالى.
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