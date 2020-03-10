شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية صارمة فى بريطانيا ضد فيروس كورونا بعد وفاة 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير للصحة في بريطانيا من أن المملكة المتحدة، قد تكون مغلقة في غضون أسابيع بعد وفاة البريطاني الخامس، حيث يمكن أن تنفذ المملكة المتحدة استراتيجية تأمين مثل إيطاليا، التي فرضت الحجر الصحي على حوالي 16 مليون شخص في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال البروفيسور فرانسوا بالو، من جامعة كوليدج بلندن إن أسلوب إيطاليا يمكن "تبنيه في المملكة المتحدة"، لأن الوباء في المملكة المتحدة "يشبه إلى حد كبير" حتى الآن في شمال إيطاليا.

وقالت صحيفة" The Sun"، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في المملكة المتحدة إلى 5 وفيات بعد وفاة امرأة في السبعينات من عمرها بسبب الفيروس، أثناء علاجها في مستشفى سانت هيلير في سوتون بجنوب لندن.

قال مدير الصحة في اسكتلندا، إن المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا لا تبالغ في تقديرها، حيث باتت إجراءات التصعيد "حتمية".

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قال البروفيسور جيسون ليتش، المدير السريري الوطني للحكومة الاسكتلندية، إنه يتوقع "قرارات صعبة" في الأسابيع والأشهر المقبلة كجزء من الجهود للسيطرة على انتشار Covid-19.، وحث الجمهور على الاستمرار كالمعتاد وتجنب الذعر، وقال لصحيفة بي بي سي جود مورنينج اسكتلندا، إنه من المشروع أن تكون هناك مخاوف، خاصة بالنسبة للمجموعات المعرضة للخطر ، وأن الفاشية ستستمر "شهورًا وليس أسابيع"، تخطط الخدمة الصحية الآن لإلغاء العمليات غير الضرورية في المستشفيات.

قال فرانسوا بالوكس من معهد علم الوراثة في جامعة كوليدج في لندن، إن المملكة المتحدة قد تضطر إلى استخدام استراتيجية تأمين "مشابهة" لتلك الموجودة في إيطاليا، والتي تم حظر السفر، والتجمعات العامة المحظورة مع ارتفاع عدد الوفيات لــ 450 حالة.

أضاف: "إن المسار في المملكة المتحدة يشبه إلى حد بعيد المسار الموجود في شمال إيطاليا، من الممكن أن تتبنى المملكة المتحدة استراتيجية تأمين مشابهة لتلك التي تم فرضها في شمال إيطاليا.

"لا يمكن احتواء وباء كوفيد 19".

على جانب آخر، قال أندريه بابيس رئيس الوزراء بالجمهورية التشيكية، ستعلق المدارس بخلاف الجامعات اعتبارًا من يوم غد ، ستحظر الأحداث التي تستضيف أكثر من 100 شخص لقائمة المصابين، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الإجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث أبلغت الدولة الواقعة في وسط أوروبا حتى الآن عن 40 حالة إصابة بفيروس كورونا.